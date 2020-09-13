الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..تعليق الرقيبة على استدعائه للتحقيق بعد مقطع " القهوة "

Time منذ 6 ساعات
Views 5267
Comment 4
بالفيديو..تعليق الرقيبة على استدعائه للتحقيق بعد مقطع " القهوة "

الرياض (صدى):
علق منصور الرقيبة، على استدعاء وزارة التجارة له بسبب مقطع " القهوة " الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، حيث أفاد بأن جميع القهوة الموجودة بالسوق " مغشوشة ".

ووجه الرقيبة الشكر لوزارة التجارة على البيان الصادر واصفًا إياه بـ " المنصف الاحترافي المنطقي ".

وقال: " في حالة المعلومات كانت دقيقة وفعلا في غش في السوق سوف يحاسب الرجل اللي غش، وفي حالة إن كلامي غير صحيح سوف أحاسب أنا، وأطلب من جميع التجار اللي شككوا في كلامي، نجلس في مختبر سواء يحكم بيننا وبينهم " .

واختتم بقوله: " عندي جلسة لسماع الأقوال في هيئة الغذاء والدواء، وسأوافيكم بالتفاصيل " .

اقرأ أيضًا:

استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياااااااااااااه لو صحيح كان من زمان فات
واضح*** وصريح***
إذا لم تكن إلا الأسنةُ مركبا ،،، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.؟؟ يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل.؟؟؟
mohammed
فقط أنا أستغرب
ابو ناصر
اوكي
كجمغلو
البحث عن الفلاشات والبهرجة على حساب المحتاجين

أخر الأخبار

" الشورى " يناقش توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص
" الشورى " يناقش توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص
Time منذ 30 دقيقة Views 1495
خدمة جديدة لتقديم واجب العزاء بما يتناسب مع " كورونا "
خدمة جديدة لتقديم واجب العزاء بما يتناسب مع " كورونا "
Time منذ 43 دقيقة Views 1741
التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية قبل انطلاقها
التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية قبل انطلاقها
Time منذ ساعة Views 1683
العثور على جثة طفلة داخل خزان منزلها بعد 24 ساعة من اختفائها
العثور على جثة طفلة داخل خزان منزلها بعد 24 ساعة من اختفائها
Time منذ ساعة Views 741
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعتين Views 1609
منع منشآت الموظف الواحد من دفع الرواتب «كاش» قريبًا
منع منشآت الموظف الواحد من دفع الرواتب «كاش» قريبًا
Time منذ ساعتين Views 2850
بالصور..شاليمار شربتلي تحول السيارات القديمة للوحات فنية بجدة
بالصور..شاليمار شربتلي تحول السيارات القديمة للوحات فنية بجدة
Time منذ ساعتين Views 2608
النمر يكشف حقيقة تسبب النوم بعد البكاء في جلطات القلب
النمر يكشف حقيقة تسبب النوم بعد البكاء في جلطات القلب
Time منذ ساعتين Views 2181
" كورونا " يهدد وريثة عرش إسبانيا
" كورونا " يهدد وريثة عرش إسبانيا
Time منذ 3 ساعات Views 2197
تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "
تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "
Time منذ 4 ساعات Views 2366