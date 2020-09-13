الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..تفاصيل تسلل عقرب من طرد بريدي ولدغه لفتاة بالرياض

Time منذ 6 ساعات
Views 3345
Comment 5
بالفيديو..تفاصيل تسلل عقرب من طرد بريدي ولدغه لفتاة بالرياض

الرياض (صدى):
روت الفتاة التي تعرضت للدغة عقرب بالرياض تسلل إليها من طرد اشترته من أمريكا، أثناء نومها، تفاصيل ما حدث لها.

وأوضحت " منيرة سليمان " لبرنامج " يا هلا " أنها كانت نائمة الساعة الثانية ليلا، ثم شعرت بقرصات بسيطة في رقبتها.

وأضافت: " توقعت في البداية أنها حكة وحساسية، لكن القرصة الأخيرة كانت قوية، وفورًا تحسست المكان فاكتشفت أنها عقرب " .

وتابعت: " كان شعورًا لا يوصف، والحمد لله كانت صغيرة، ولم تؤد لدغتها لأعراض قوية، وبعد تواصل والدتي مع الدكتور طمأننا على إصابتي البسيطة ".

واستنكرت إهمال شركات الشحن، وعدم الحرص على تعقيم الطلبيات، حيث كان العقرب مختبئا.

ونصحت سليمان الجميع بفتح الطلبيات والكراتين، وتفقد محتوياتها.

اقرأ أيضًا:

إصابة فتاة بالرياض بلدغة عقرب بعد وصول طرد اشترته من أمريكا

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ممتاز لمعرفة الحقيقه
ذحدح
منوور عبااااد الفلوس✌🏼😹😹😹😹
ذحدح
منوور عبااااد الفلوس✌🏼😹😹😹😹
عبدالله
كذب وافتراء ، ما اسم الشركه ؟ من منحهم الترخيص ؟ هل تعلم ان الاباحيه في القانون التركي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ؟ تباً لكم ولدجلكم .|.

أخر الأخبار

العثور على جثة طفلة داخل خزان منزلها بعد 24 ساعة من اختفائها
العثور على جثة طفلة داخل خزان منزلها بعد 24 ساعة من اختفائها
Time منذ 41 ثانية Views 4
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ 35 دقيقة Views 1354
منع منشآت الموظف الواحد من دفع الرواتب " كاش " قريبًا
منع منشآت الموظف الواحد من دفع الرواتب " كاش " قريبًا
Time منذ 38 دقيقة Views 1783
بالصور..شاليمار شربتلي تحول السيارات القديمة للوحات فنية بجدة
بالصور..شاليمار شربتلي تحول السيارات القديمة للوحات فنية بجدة
Time منذ 58 دقيقة Views 1807
النمر يكشف حقيقة تسبب النوم بعد البكاء في جلطات القلب
النمر يكشف حقيقة تسبب النوم بعد البكاء في جلطات القلب
Time منذ ساعة Views 1748
" كورونا " يهدد وريثة عرش إسبانيا
" كورونا " يهدد وريثة عرش إسبانيا
Time منذ ساعة Views 1910
تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "
تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "
Time منذ ساعتين Views 2037
مصير دبلوماسي سابق نصب على رجلي أعمال في 70 مليون ريال
مصير دبلوماسي سابق نصب على رجلي أعمال في 70 مليون ريال
Time منذ 3 ساعات Views 2721
يحيى الشهري يقترب من الإتفاق
يحيى الشهري يقترب من الإتفاق
Time منذ 3 ساعات Views 2784
قصة فصل زعيم كوريا الشمالية لـ " رأس عمه " وإرسالها للمسؤولين!
قصة فصل زعيم كوريا الشمالية لـ " رأس عمه " وإرسالها للمسؤولين!
Time منذ 3 ساعات Views 2584