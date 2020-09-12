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بالفيديو..تعليق الرقيبة على استدعائه للتحقيق بعد مقطع " القهوة "

Time منذ 17 دقيقة
Views 1411
بالفيديو..تعليق الرقيبة على استدعائه للتحقيق بعد مقطع " القهوة "

الرياض (صدى):
علق منصور الرقيبة، على استدعاء وزارة التجارة له بسبب مقطع " القهوة " الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، حيث أفاد بأن جميع القهوة الموجودة بالسوق " مغشوشة ".

ووجه الرقيبة الشكر لوزارة التجارة على البيان الصادر واصفًا إياه بـ " المنصف الاحترافي المنطقي ".

وقال: " في حالة المعلومات كانت دقيقة وفعلا في غش في السوق سوف يحاسب الرجل اللي غش، وفي حالة إن كلامي غير صحيح سوف أحاسب أنا، وأطلب من جميع التجار اللي شككوا في كلامي، نجلس في مختبر سواء يحكم بيننا وبينهم " .

واختتم بقوله: " عندي جلسة لسماع الأقوال في هيئة الغذاء والدواء، وسأوافيكم بالتفاصيل " .

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش ! خطأ غير مقصود يحدث عند شرب كأس او كأسين من نخبة التصهين.
نجاة محمد
ربنا يشافيكم و يعافيكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياريت كل النساء مثلك ياأم عمر كان تزوجت أنا من زماااااااان😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياريت كل النساء مثلك ياأم عمر كان تزوجت أنا من زماااااااان😂😂😂
نجاة محمد
معليش بس لو فيك خير كنت تبرعت للاعب النصر المصاب بنفس مرض مؤمن سليمان حب الاهلي المصري بكيفك بس حب بلدك و مواطنيها

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