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بالفيديو..تفاصيل تسلل عقرب من طرد بريدي ولدغه لفتاة بالرياض

Time منذ 20 دقيقة
Views 1403
بالفيديو..تفاصيل تسلل عقرب من طرد بريدي ولدغه لفتاة بالرياض

الرياض (صدى):
روت الفتاة التي تعرضت للدغة عقرب بالرياض تسلل إليها من طرد اشترته من أمريكا، أثناء نومها، تفاصيل ما حدث لها.

وأوضحت " منيرة سليمان " لبرنامج " يا هلا " أنها كانت نائمة الساعة الثانية ليلا، ثم شعرت بقرصات بسيطة في رقبتها.

وأضافت: " توقعت في البداية أنها حكة وحساسية، لكن القرصة الأخيرة كانت قوية، وفورًا تحسست المكان فاكتشفت أنها عقرب " .

وتابعت: " كان شعورًا لا يوصف، والحمد لله كانت صغيرة، ولم تؤد لدغتها لأعراض قوية، وبعد تواصل والدتي مع الدكتور طمأننا على إصابتي البسيطة ".

واستنكرت إهمال شركات الشحن، وعدم الحرص على تعقيم الطلبيات، حيث كان العقرب مختبئا.

ونصحت سليمان الجميع بفتح الطلبيات والكراتين، وتفقد محتوياتها.

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أحدث التعليقات

algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وتقبلهم وصفح عنهم اللهم ثبتهم عند السؤال... وئلهم ذويهم الصبر والسلوان. وخلفلهم في مصيبتهم خيرا منها..

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