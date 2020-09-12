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شاهد.. مواطنة تقدم هدية لزوجها بعد زواجه من أخرى والأخير يفاجئها برد مثير

Time منذ 55 دقيقة
Views 2530
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شاهد.. مواطنة تقدم هدية لزوجها بعد زواجه من أخرى والأخير يفاجئها برد مثير

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو مواطنة تقدم هدية لزوجها بمناسبة زواجه من أخرى، مما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وبدا في المقطع المواطنة نظمت احتفالية خاصة لزوجها عبارة عن بوكيه ورد وزينة وتورتاية " كعكة " مكتوب عليها:" ألف مبروك يا أبو عمر زوجتك أم عمر ألف مبروك الملكة يا أبو عمر ".

وقالت المواطنة في المقطع:" في مناسبة زواج زوجي حبيت أقدم له الهدية المتواضعة مني له ألف ألف مبروك يا أبو عمر "، فرد عليها الزوج، قائلا:" الله يبارك فيكي يا أم عمر ما غريب عليكي هذا الفعل يا أم عمر.. الله يجعلك ذخرا ليا دنيا وأخرة ولا يحرمني منك ".

وردت المواطنة على دعوات زوجها لها:"  اللهم يخليك تاج فوق رؤوسنا "، كما ظهرت طفلتيه في الفيديو تهنئان والدهما:" ألف مبروك يا بابا ".

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أحدث التعليقات

algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وتقبلهم وصفح عنهم اللهم ثبتهم عند السؤال... وئلهم ذويهم الصبر والسلوان. وخلفلهم في مصيبتهم خيرا منها..

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