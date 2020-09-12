حقيقة تأجيل باقي مباريات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أجاب أفازبيك بير ديكولوف، نائب مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تساؤلات الإعلاميين بشأن إمكانية تأجيل مباريات الفرق، التي أصيب بعض لاعبيها بفيروس كورونا.
وقال ديكولوف في مؤتمر صحفي: ”الاتحاد الآسيوي لن يتمكن من تأجيل أية مباراة، وسيتم إحالة المسألة إلى اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار، وبالتالي لن يكون هناك تأجيل، والمباراة الافتتاحية ستكون في 14 من شهر سبتمبر الجاري“.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المحلية المنظمة لمباريات دوري الأبطال، للكشف عن آخر التحضيرات والترتيبات الخاصة، قبل انطلاق مباريات المجموعات الـ4، التي تحتضنها الدوحة من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل.