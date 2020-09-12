بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الشرطة العراقي

نواف السالم (صدى):
واصل نادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الشرطة العراقي، مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وجاء ذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامة بعثة الأهلي بلاعبيها وجهازها الفني والإداري من فيروس كورونا المستجد.
وكان الأهلى خاض جولتين ونجح فى حصد 4 نقاط منهما، ليتصدر بهما ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ثم استقلال طهران والشرطة العراقى بالمركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.