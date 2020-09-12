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تراجع كارثي غير مسبوق للريال الإيراني

Time منذ ساعة
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تراجع كارثي غير مسبوق للريال الإيراني

وكالات (صدى):
تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم السبت في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا أمس الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعا 5100 ريال عن سعر يوم الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49% من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
افسم بالله لو انا تفوهت على احد الصحبة مانبرى لي مثل المتعوس لنصر صنمه المعبود الذي يرى الحلال فيما احله الكلب الاجرب المنافق الذنب ابو الذنب سلحان العودة.... العودة يالمتعوس لا يمانع بالمثلية باللواط تفهم او لا؟ .... ولا يمانع بتعدد هنا تفهم او منساق وراء عواطفك كالنسوان ولا تقدر الامور ؟ يا بقر ذا كلام ابنه الذنب عبد الله بن سلحان العودة مو كلامي.... روح اشتم سلحان او ابنه بعدم اتتاكد بنفسك وتراجع مقابلاته مع قنوات اسياده وشوف بعينك واسمع باذنك بدلا من اعارة مخك لاعدائك اذا كنت تريد الفضيلة حقا على هذا العنوان في يوتيوب "سلمان العودة كان يدعم الشواذ و اللبيراليين بشهادة ابنه"
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ماعدشي قهوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ماعدشي قهوه
خبير زمانه
لايحمي الخليج الا الاتحاد وبناء جيوش قويه قالها الملك عبدالله لدويلات الخليح ان يتحدو ولكن دويلات ضعيفه عسكريا وفكريا وسياسيا .. والهروب من ايران وتركيا لاسرائيل غير مجدي كلها مثلث خبيث وسوف تدفع الدول العربيه والخليجيه بالذات ثمن ضعفها وشتاتها واستسلامها للدول الكبرى ,,, سوف يتفاهمون الدول الاقليميه ايران وتركيا واسرائيل لتقاسم الدول العربيه لانهم يملكون القوة العسكرية ولايعتمدون على الحمايه من الغير ... المستقبل مخيف للشرق الاوسط الجديد
خالد
سيعض العرب والخليجيين اصابع الندم بالتطبيع مع العدو الصهيوني المغتصب المعتدي المحتل لأرض عربية وأطهر البقاع بعد مكه والمدينه وهو المسجد الأقصى . اليهود لاعهد لهم ولا أمان ويحملون حقد دفين ضد العرب ومتى ماسنحت لهم الفرصه لأذيتنا وإستعبادنا فلن يتوانوا لحظة واحده . الله جل جلاله حذرنا منهم أشد تحذير

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