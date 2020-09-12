حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار

طرابلس (صدى):
دخلت بلدية حي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت،في عصيان مدني، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انعدام الخدمات، وتفشي فيروس كورونا وقوبلت بقمع من المليشيات.
وقال المجلس البلدي في بيان، أنه نزولا عند رغبة المواطنين يعلن المجلس البلدي العصيان المدني في كافة مناطق بلدية حي الأندلس اعتبارا من يوم غد الأحد.
واتهم البيان حكومة الوفاق بالتلاعب والاستهتار المتعمد في مشكلة الكهرباء، التي تنقطع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه خاطب الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص دون اتخاذ أي إجراء لحل المشكلة، التي يعاني منها أهالي البلدية إلى جانب انقطاع المياه.