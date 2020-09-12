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حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار

Time منذ 6 دقائق
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حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار

طرابلس (صدى):
دخلت بلدية حي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت،في عصيان مدني، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انعدام الخدمات، وتفشي فيروس كورونا وقوبلت بقمع من المليشيات.

وقال المجلس البلدي في بيان، أنه نزولا عند رغبة المواطنين يعلن المجلس البلدي العصيان المدني في كافة مناطق بلدية حي الأندلس اعتبارا من يوم غد الأحد.

واتهم البيان حكومة الوفاق بالتلاعب والاستهتار المتعمد في مشكلة الكهرباء، التي تنقطع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه خاطب الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص دون اتخاذ أي إجراء لحل المشكلة، التي يعاني منها أهالي البلدية إلى جانب انقطاع المياه.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إسرائيل في حال اندلع حرب سوف تدعم حدودها ويكون جيشها في استعداد تام بالسلاح النووي ولن تتدخل ولن تحمي احد بل العكس هي في الخفاء ومعها أمريكا تسلم البلاد السنية إلى إيران وتركيا بملاعق من ذهب لا حل الا تقوية جيوش العالم العربي والإسلامي وعدم الاندفاع في أحضان إسرائيل أو الأتراك والفرس وهذا دور الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل
مغرد
الله ما قال أدوا با أنفسكم إلى التهلكه صل في بيتك وخصوصا إلى عمره كبير
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن

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