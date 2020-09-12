"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎

وكالات (صدى):
قرر " تويتر " وضع علامة تحذيريه على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب حث المواطنين بشكل غير قانوني على التصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب في تغريدة له ”للناخبين من نورث كارولينا، للتأكد من إرسال صوتك وتوقيعك، عند فتح صناديق الاقتراع، يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع للتحقق من بطاقات الاقتراع الخاصة بك، لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب صوتك، إذا لم يكن كذلك.. فقم بالتصويت مرة ثانية!.. لا تدعهم يأخذون تصويتك بشكل غير قانوني!“.
وأخفى تويتر التغريدة، قائلافي بيانه ”وضعنا إشعارا على هذه التغريدة لانتهاكها سياسة النزاهة المدنية، وتحديدا لتشجيع الناس على التصويت مرتين في النتخابات الرئاسية“.
وأضاف ”تويتر“ ”التصويت مرتين في ولاية كارولينا الشمالية غير قانوني. ولحماية الأشخاص على تويتر، نقوم بالحد من تداول التغريدات التي تنصح الناس باتخاذ إجراءات قد تكون غير قانونية في سياق التصويت أو تؤدي إلى إبطال أصواتهم“.