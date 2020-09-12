الأعداد السابقة للصحيفة

"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎

Time منذ 26 دقيقة
Views 1422
"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎

وكالات (صدى):
قرر " تويتر " وضع علامة تحذيريه على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب حث المواطنين بشكل غير قانوني على التصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة له ”للناخبين من نورث كارولينا، للتأكد من إرسال صوتك وتوقيعك، عند فتح صناديق الاقتراع، يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع للتحقق من بطاقات الاقتراع الخاصة بك، لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب صوتك، إذا لم يكن كذلك.. فقم بالتصويت مرة ثانية!.. لا تدعهم يأخذون تصويتك بشكل غير قانوني!“.

وأخفى تويتر التغريدة، قائلافي بيانه ”وضعنا إشعارا على هذه التغريدة لانتهاكها سياسة النزاهة المدنية، وتحديدا لتشجيع الناس على التصويت مرتين في النتخابات الرئاسية“.

وأضاف ”تويتر“ ”التصويت مرتين في ولاية كارولينا الشمالية غير قانوني. ولحماية الأشخاص على تويتر، نقوم بالحد من تداول التغريدات التي تنصح الناس باتخاذ إجراءات قد تكون غير قانونية في سياق التصويت أو تؤدي إلى إبطال أصواتهم“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إسرائيل في حال اندلع حرب سوف تدعم حدودها ويكون جيشها في استعداد تام بالسلاح النووي ولن تتدخل ولن تحمي احد بل العكس هي في الخفاء ومعها أمريكا تسلم البلاد السنية إلى إيران وتركيا بملاعق من ذهب لا حل الا تقوية جيوش العالم العربي والإسلامي وعدم الاندفاع في أحضان إسرائيل أو الأتراك والفرس وهذا دور الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل
مغرد
الله ما قال أدوا با أنفسكم إلى التهلكه صل في بيتك وخصوصا إلى عمره كبير
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن

أخر الأخبار

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث
Time منذ دقيقتين Views 1045
حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار
حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار
Time منذ 5 دقائق Views 1156
"النمر": يُحذر من بلع الإسبرين لعلاج الجلطات القلبية
"النمر": يُحذر من بلع الإسبرين لعلاج الجلطات القلبية
Time منذ 14 دقيقة Views 1355
"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎
"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎
Time منذ 26 دقيقة Views 1422
"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)
"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1449
محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»
محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»
Time منذ 39 دقيقة Views 1521
شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر
شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر
Time منذ 48 دقيقة Views 1428
مطالب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل «عدنان»
مطالب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل «عدنان»
Time منذ 53 دقيقة Views 1276
رؤى الصبان .. اشتاقت لأيام الطفولة
رؤى الصبان .. اشتاقت لأيام الطفولة
Time منذ ساعة Views 416
عصبية محمد نور
عصبية محمد نور
Time منذ ساعة Views 477