محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»

وكالات (صدى):
نجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للفوز على أرضه أمام الصاعد ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي.
وفاجأ ليدز، أصحاب الدار بعودة مذهلة في النتيجة 3 مرات بعد التأخر، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل ثلاثية.
الفوز في الجولة الافتتاحية، منح أول ثلاث نقاط لليفربول، ليتأخر خلف المتصدر آرسنال بفارق الأهداف، فيما يظل رصيد، الصاعد بعد غياب، ليدز بدون نقاط، رغم الأداء المميز.
وأهدى محمد صلاح الهاتريك إلى مواطنه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق دعمًا له.