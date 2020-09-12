الأعداد السابقة للصحيفة

محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»

Time منذ 39 دقيقة
Views 1520
محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»

وكالات (صدى):
نجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للفوز على أرضه أمام الصاعد ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وفاجأ ليدز، أصحاب الدار بعودة مذهلة في النتيجة 3 مرات بعد التأخر، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل ثلاثية.

الفوز في الجولة الافتتاحية، منح أول ثلاث نقاط لليفربول، ليتأخر خلف المتصدر آرسنال بفارق الأهداف، فيما يظل رصيد، الصاعد بعد غياب، ليدز بدون نقاط، رغم الأداء المميز.

وأهدى محمد صلاح الهاتريك إلى مواطنه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق دعمًا له.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إسرائيل في حال اندلع حرب سوف تدعم حدودها ويكون جيشها في استعداد تام بالسلاح النووي ولن تتدخل ولن تحمي احد بل العكس هي في الخفاء ومعها أمريكا تسلم البلاد السنية إلى إيران وتركيا بملاعق من ذهب لا حل الا تقوية جيوش العالم العربي والإسلامي وعدم الاندفاع في أحضان إسرائيل أو الأتراك والفرس وهذا دور الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل
مغرد
الله ما قال أدوا با أنفسكم إلى التهلكه صل في بيتك وخصوصا إلى عمره كبير
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن

أخر الأخبار

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث
Time منذ دقيقة Views 1034
حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار
حي الأندلس في طرابلس يعلن العصيان المدني ويتهم "الوفاق" بالاستهتار
Time منذ 5 دقائق Views 1153
"النمر": يُحذر من بلع الإسبرين لعلاج الجلطات القلبية
"النمر": يُحذر من بلع الإسبرين لعلاج الجلطات القلبية
Time منذ 14 دقيقة Views 1347
"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎
"تويتر" يضع علامة تحذيرية على تغريدة لترامب‎‎
Time منذ 26 دقيقة Views 1419
"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)
"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1449
محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»
محمد صلاح يهدي الهاتريك في شباك اليونايتد لـ «مؤمن زكريا»
Time منذ 39 دقيقة Views 1520
شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر
شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر
Time منذ 47 دقيقة Views 1428
مطالب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل «عدنان»
مطالب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل «عدنان»
Time منذ 53 دقيقة Views 1272
رؤى الصبان .. اشتاقت لأيام الطفولة
رؤى الصبان .. اشتاقت لأيام الطفولة
Time منذ ساعة Views 416
عصبية محمد نور
عصبية محمد نور
Time منذ ساعة Views 477