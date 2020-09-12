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"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)

Time منذ 33 دقيقة
Views 1449
"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر.

وقال الماجد خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة ":" هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم فإذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري سواء طالت المدة أو قصرت فهذا لا يجوز ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق وإنما جاءت موافقة عادية فلا بأس من ذلك ".

ولفت الماجد:" أجاز أئمة المذهب الكثير من الصور التي لا يوجد فيها اتفاق صريح أو ضمني سواء مراودة أو اتفاق أو مواطأة وبالتالي يجوز أن ترجع السلعة واعتبارها بيع شرعي ".

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إسرائيل في حال اندلع حرب سوف تدعم حدودها ويكون جيشها في استعداد تام بالسلاح النووي ولن تتدخل ولن تحمي احد بل العكس هي في الخفاء ومعها أمريكا تسلم البلاد السنية إلى إيران وتركيا بملاعق من ذهب لا حل الا تقوية جيوش العالم العربي والإسلامي وعدم الاندفاع في أحضان إسرائيل أو الأتراك والفرس وهذا دور الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل
مغرد
الله ما قال أدوا با أنفسكم إلى التهلكه صل في بيتك وخصوصا إلى عمره كبير
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن
مغرد
لو عندي مليون في البيت وا وح ابيع شاهي وادخلها البنك اقول من الشاهي يقبلون ههههههننن

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