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استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم

Time منذ 10 دقائق
Views 1343
استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء بيانًا توضيحيًا حول مقطع فيديو القهوة الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة والهيئة في بيان مشترك إنه سيتم استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع "القهوة" للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

وكان انتشر فيديو يزعم أن القهوة في السوق السعودي جميعها مغشوشة ومن الدرجة الرابعة وهو ما أثار جدلًا واسعًا؛ تتطلب تدخل الجهات الرسمية للتحقيق في هذه المزاعم.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
............... العربيه خلطت ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ...

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استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم
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