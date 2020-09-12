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إخماد حريق سوق الأعلاف بمكة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1460
إخماد حريق سوق الأعلاف بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم السبت، من إخماد حریق اندلع بحلقة الأعلاف.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقید محمد بن عثمان القرني أن مركز العملیات الأمنیة الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً مساء الیوم یفید عن مشاھدة تصاعد أدخنة من الحلقة .

وأضاف: وبالوصول أتضح أن الحادث عبارة عن حریق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكیشیه حیث قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر ب ٦٠٠م٢ ، واحتواء الحریق دون الانتشار للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، وثق اندلاع حريق؛ يبدو أنه متوسط في الشدة بسوق الأعلاف الواقع في مكة المكرمة.

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شاهد.. حريق في سوق الأعلاف بمكة

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ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
............... العربيه خلطت ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ...

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