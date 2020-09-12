الأعداد السابقة للصحيفة

حفل افتتاح أول مدرسة متوسطة تبنيها أرامكو في الدمام

Time منذ 51 دقيقة
Views 413
حفل افتتاح أول مدرسة متوسطة تبنيها أرامكو في الدمام
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو سلطان
;كذابين يبون يظعفون قوه الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
............... العربيه خلطت ....^^
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ...

أخر الأخبار

استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم
استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم
Time منذ 10 دقائق Views 1328
تزوج على زوجته الاولى وحاول يراضيها
تزوج على زوجته الاولى وحاول يراضيها
Time منذ 14 دقيقة Views 255
المذيع تورط معهم
المذيع تورط معهم
Time منذ 15 دقيقة Views 227
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 15 دقيقة Views 196
شاهد.. العربية تخلط بين صورة مدرب الأخضر ووزير الخارجية البحريني في خطأ كارثي
شاهد.. العربية تخلط بين صورة مدرب الأخضر ووزير الخارجية البحريني في خطأ كارثي
Time منذ 20 دقيقة Views 1598
الصحة تنوه: مراكز تأكد في محطة جنوب الرياض
الصحة تنوه: مراكز تأكد في محطة جنوب الرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1478
إخماد حريق سوق الأعلاف بمكة
إخماد حريق سوق الأعلاف بمكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1456
كيا تسعى لإنتاج سيارات جديدة للطرق الوعرة
كيا تسعى لإنتاج سيارات جديدة للطرق الوعرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1240
أسترا زينيكا تعود من جديد لاستكمال تجارب لقاح كورونا 
أسترا زينيكا تعود من جديد لاستكمال تجارب لقاح كورونا 
Time منذ 48 دقيقة Views 1403
حفل افتتاح أول مدرسة متوسطة تبنيها أرامكو في الدمام
حفل افتتاح أول مدرسة متوسطة تبنيها أرامكو في الدمام
Time منذ 51 دقيقة Views 413