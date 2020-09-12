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شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة

Time منذ 4 دقائق
Views 1212
شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو قصة شاب مكافح يعمل سائق توصيل على عربة صغيرة في مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة من أمريكا.

 

وظهر في المقطع مدى رضا الشاب بعمله الحالي رغم امتلاكه رخصة طيران، حيث قال الشاب إنه " سعيد في عمله الحالي و ينتظر التعيين ".

وأضاف الشاب في الفيديو الذي أثار إعجاب المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي:" الشغل مو عيب والحمد لله على كل حال ".

ووثق المقطع الحوار الذي دار بين الفنان فايز المالكي والشاب المكافح الذي يمتلك رخصة طيران، حيث وجه المالكي حديثه للشاب، قائلا:" أنا آسف جداً إن أنت اللي توديني، مفروض أنا أوديك وأشيلك على رأسي "، فرد عليه الشاب:" الخير جاي ".

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أحدث التعليقات

faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله هل يجوز عملها بين الرجال ...؟ للأسف أن الأغلب نسوا أو تناسوا الأحكام الشرعية اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
EBRAHIM🌩
الرياض حلوة بس تجيب ضيقة الصدرر الناس فيها متحاشرين ويحبون الترصرص ودايم مرتبكين 😳🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هنيكم الرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭

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