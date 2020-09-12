شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الحمراني العالمية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق في 13 مدينة (الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، وأبها، والقصيم، وبيشة، وحائل، وسكاكا، والمدينة المنورة، وحفر الباطن، والدوادمي، ومحايل.
وتضمنت الوظائف: فني نقاط البيع: درجة الدبلوم في تخصص (الهندسة الإلكترونية) أو شهادة فنية في الإلكترونيات، خبرة في صيانة النظام والشبكة، والقدرة على إدارة المهام المتعددة وتحديد أولوياتها في موقع العميل خارج الموقع، خبرة في التكوين والتثبيت ومنتجات الأجهزة.
بالإضافة إلى مهندس نقاط البيع، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الإلكترونية) أو ما يعادلها، خبرة في صيانة النظام والشبكة، القدرة على إدارة المهام المتعددة وتحديد أولوياتها في موقع العميل خارج الموقع، خبرة في التكوين والتثبيت ومنتجات الأجهزة.
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