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شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1529
شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الحمراني العالمية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق في 13 مدينة (الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، وأبها، والقصيم، وبيشة، وحائل، وسكاكا، والمدينة المنورة، وحفر الباطن، والدوادمي، ومحايل.

وتضمنت الوظائف: فني نقاط البيع: درجة الدبلوم في تخصص (الهندسة الإلكترونية) أو شهادة فنية في الإلكترونيات، خبرة في صيانة النظام والشبكة، والقدرة على إدارة المهام المتعددة وتحديد أولوياتها في موقع العميل خارج الموقع، خبرة في التكوين والتثبيت ومنتجات الأجهزة.

بالإضافة إلى مهندس نقاط البيع، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الإلكترونية) أو ما يعادلها، خبرة في صيانة النظام والشبكة، القدرة على إدارة المهام المتعددة وتحديد أولوياتها في موقع العميل خارج الموقع، خبرة في التكوين والتثبيت ومنتجات الأجهزة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله هل يجوز عملها بين الرجال ...؟ للأسف أن الأغلب نسوا أو تناسوا الأحكام الشرعية اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
EBRAHIM🌩
الرياض حلوة بس تجيب ضيقة الصدرر الناس فيها متحاشرين ويحبون الترصرص ودايم مرتبكين 😳🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هنيكم الرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭

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