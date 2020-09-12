الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا رسميًا حول إصابة خماسي الهلال وإداري بكورونا

Time منذ ساعة
Views 2510
الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا رسميًا حول إصابة خماسي الهلال وإداري بكورونا

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة خمسة لاعبين من نادي الهلال وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الاتحاد أنه قام بالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر بإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود إصابات لدى بعثة نادي الهلال، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري.

وأشار إلى أن جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية يخضعون حالياً للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله هل يجوز عملها بين الرجال ...؟ للأسف أن الأغلب نسوا أو تناسوا الأحكام الشرعية اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
EBRAHIM🌩
الرياض حلوة بس تجيب ضيقة الصدرر الناس فيها متحاشرين ويحبون الترصرص ودايم مرتبكين 😳🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هنيكم الرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭

أخر الأخبار

شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة
شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة
Time منذ 4 دقائق Views 1201
بالفيديو.. مشجع هلالي مُسن يتحدث عن "بن نافل": طيب وهادىء
بالفيديو.. مشجع هلالي مُسن يتحدث عن "بن نافل": طيب وهادىء
Time منذ 12 دقيقة Views 1341
تنبيه لمستخدمي طريق "ينبع - النخل"
تنبيه لمستخدمي طريق "ينبع - النخل"
Time منذ 18 دقيقة Views 1263
مسؤول عسكري يعلن استعداد أمريكا لحرب شرسة ضد دولة تعادلها في القوة
مسؤول عسكري يعلن استعداد أمريكا لحرب شرسة ضد دولة تعادلها في القوة
Time منذ 23 دقيقة Views 1555
إنشاء مشروع سياحي طبي ترفيهي ضخم بالرياض
إنشاء مشروع سياحي طبي ترفيهي ضخم بالرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1547
شروط يجب توافرها لنقل ملكية المركبات
شروط يجب توافرها لنقل ملكية المركبات
Time منذ 35 دقيقة Views 1604
شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1525
احتفال هيفاء حسين مع عائلتها
احتفال هيفاء حسين مع عائلتها
Time منذ 46 دقيقة Views 290
توهق وسط السماء
توهق وسط السماء
Time منذ 47 دقيقة Views 295
الخيال يتحول الى حقيقه والانسان يطير
الخيال يتحول الى حقيقه والانسان يطير
Time منذ 47 دقيقة Views 286