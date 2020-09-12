الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا رسميًا حول إصابة خماسي الهلال وإداري بكورونا

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة خمسة لاعبين من نادي الهلال وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح الاتحاد أنه قام بالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر بإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.
وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود إصابات لدى بعثة نادي الهلال، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري.
وأشار إلى أن جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية يخضعون حالياً للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.