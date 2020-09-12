الأعداد السابقة للصحيفة

ظهور نتيجة فحوصات كورونا لبعثة الأهلي

Time منذ ساعة
Views 2259
ظهور نتيجة فحوصات كورونا لبعثة الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
أثبتت الفحوصات الطبية سلامة بعثة الأهلي بلاعبيها وجهازها الفني والإداري من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توجهت فيه بعثة الأهلى إلى الدوحة استعداداً لمواجهة الشرطة العراقى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا باستاد خليفة الدولى.

يذكر أن الأهلى خاض جولتين ونجح فى حصد 4 نقاط منهما، ليتصدر بهما ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ثم استقلال طهران والشرطة العراقى بالمركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله هل يجوز عملها بين الرجال ...؟ للأسف أن الأغلب نسوا أو تناسوا الأحكام الشرعية اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
EBRAHIM🌩
الرياض حلوة بس تجيب ضيقة الصدرر الناس فيها متحاشرين ويحبون الترصرص ودايم مرتبكين 😳🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هنيكم الرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️تعوذوا من الشيطان وقفوا شوي 😭😭😭😭😭😭😭

أخر الأخبار

شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة
شاهد.. شاب يعمل سائقا داخل مطار جدة رغم امتلاكه رخصة طيران معتمدة
Time منذ 4 دقائق Views 1192
بالفيديو.. مشجع هلالي مُسن يتحدث عن "بن نافل": طيب وهادىء
بالفيديو.. مشجع هلالي مُسن يتحدث عن "بن نافل": طيب وهادىء
Time منذ 12 دقيقة Views 1339
تنبيه لمستخدمي طريق "ينبع - النخل"
تنبيه لمستخدمي طريق "ينبع - النخل"
Time منذ 18 دقيقة Views 1260
مسؤول عسكري يعلن استعداد أمريكا لحرب شرسة ضد دولة تعادلها في القوة
مسؤول عسكري يعلن استعداد أمريكا لحرب شرسة ضد دولة تعادلها في القوة
Time منذ 23 دقيقة Views 1555
إنشاء مشروع سياحي طبي ترفيهي ضخم بالرياض
إنشاء مشروع سياحي طبي ترفيهي ضخم بالرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1547
شروط يجب توافرها لنقل ملكية المركبات
شروط يجب توافرها لنقل ملكية المركبات
Time منذ 34 دقيقة Views 1604
شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة الحمراني العالمية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 38 دقيقة Views 1525
احتفال هيفاء حسين مع عائلتها
احتفال هيفاء حسين مع عائلتها
Time منذ 46 دقيقة Views 290
توهق وسط السماء
توهق وسط السماء
Time منذ 46 دقيقة Views 295
الخيال يتحول الى حقيقه والانسان يطير
الخيال يتحول الى حقيقه والانسان يطير
Time منذ 47 دقيقة Views 286