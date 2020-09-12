ظهور نتيجة فحوصات كورونا لبعثة الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
أثبتت الفحوصات الطبية سلامة بعثة الأهلي بلاعبيها وجهازها الفني والإداري من فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توجهت فيه بعثة الأهلى إلى الدوحة استعداداً لمواجهة الشرطة العراقى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا باستاد خليفة الدولى.
يذكر أن الأهلى خاض جولتين ونجح فى حصد 4 نقاط منهما، ليتصدر بهما ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ثم استقلال طهران والشرطة العراقى بالمركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.