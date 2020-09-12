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لاعبو الهلال لم يخضعوا لفحص «PCR»

Time منذ 23 دقيقة
Views 1687
لاعبو الهلال لم يخضعوا لفحص «PCR»

خاص (صدى):
أثار مطار الدوحة، اليوم السبت، قلقًا بعد إعلانه عن إصابة 5 لاعبين من لاعبي الهلال بفيروس كورونا المستجد؛ على الرغم من خضوعهم لكافة الفحوصات بالمملكة التي لم تثبت ذلك.

وكشف مصدر خاص لصحيفة «صددى» مفاجأة، وهي خضوع اللاعبين لفحص المضادات في الدم وليس فحص بي سي أر الخاص بفيروس كورونا الجديد، وهو فحص يظهر النتائج سريعًا في 10 دقائق وغير دقيق.

وأكد المصدر على أن الفحص الثاني الذي تم الإعلان عنه سيكون فحص بي سي أر للتأكد من النتيجة.

يذكر أنه كشفت مصادر، في وقت سابق، أن الكشف الطبي، للاعبي الهلال اليوم السبت، أثبت إصابة 5 لاعبين وإداري بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وأكدت ال‏مصادر، أن المصابين في الهلال هم: سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، وسعود كريري.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
ينجون منها في الحياة ولكن بعد الموت لا إلا إذا هم استغفروا الله وتابوا من اعمالهم القذرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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