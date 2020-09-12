بالفيديو.. خالد قهوجي: خالد مسعد في أيد أمينة ونشكر "الصحة" ووزير الرياضة

نواف السالم (صدى):
أكد اللاعب السابق، ومدير جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمكة المكرمة، خالد قهوجي، أن لاعب المنتخب الوطني السابق خالد مسعد تُقدم له حالياً الرعاية الصحية، مؤكداً أنه في أيد أمينة، موجهاً الشكر إلى وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزارة الصحة.
وعلق قهوجي على الأوضاع المالية القاسية التى جعلت الجيل القديم من لاعبي كرة القدم أشبه بالمفلسين، موضحاً أن أوضاع كرة القدم قديماً كانت مختلفة عن الفترة الحالية التى يمكن لعقد واحد للاعب أن تؤمن له مستقبله في حين أن مثل هذا الوضع لم يكن في السابق.
وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC، أن من بين الأسباب التى جعلت قدامى اللاعبين يعيشون في أوضاع صعبة أن بعضهم لم يُدير بشكل جيد أمواله، في حين آخرين لم يتكيفوا مع أوضاعهم الجديدة بعد الاعتزال، بجانب أسباب أخرى متعلقة بالقوانين والأندية.