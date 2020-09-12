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خبير تقني يكشف أسباب ضعف وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق بالمملكة (فيديو) 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1434
خبير تقني يكشف أسباب ضعف وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق بالمملكة (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
كشف خالد أبو إبراهيم الخبير التقني عن أسباب ضعف وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق بالمملكة.

وأضاف أبو إبراهيم خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" الإنترنت ضعيف في بعض مناطق المملكة وخاصة جدة بسبب عدم توافر أبراج لشبكة ال5G وعدم تمدد الفايبر وشح في الشركات المزودة لهذه الخدمات ".

وأشار أبو إبراهيم إلى وجود الإنترنت في المدن الرئيسية ممتاز بسبب وجود الفايبر والألياف وال 5G، بالإضافة إلى أن سرعات الإنترنت تتراوح ما بين 200 ل 300 ميجا.

وتابع الخبير التقني:" أطلق ال5G في منتصف عام 2019 تجاريا وكانت مرحلة تجارب "، مضيفا:" المملكة ركبت 5700 برج لشبكة ال5G وأصبح ترتيبها بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فهذا رقم ليس سهلا لأن مساحات المملكة كبيرة والقرى متفرقة ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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