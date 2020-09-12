‏إصابة 5 لاعبين وإداري من نادي الهلال بكورونا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن الكشف الطبي، للاعبي الهلال اليوم السبت، أثبت إصابة 5 لاعبين وإداري بفيروس كورونا المستجد COVID19.
وأكدت المصادر، أن المصابين في الهلال هم: سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، وسعود كريري.
وفي السياق نفسه، أظهر الكشف الطبي، إصابة لاعب واحد من نادي الدحيل القطري بالفيروس المستجد، وذلك قبل استئناف مواجهات دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يخضع خماسي نادي الهلال المصاب، اليوم السبت، إلى مسحة ثانية للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.
وكان فريق الهلال قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل استكمال منافسات موسم 2019-2020 لدورى أبطال آسيا، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوى استئناف المسابقة فى قطر بعد فترة توقف بسبب أزمة تفشى الجائحة.
ويعد الهلال هو حامل لقب البطولة فى موسم 2018-2019، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية.