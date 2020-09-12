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الإطاحة بـ4 أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية بالرياض

Time منذ 11 دقيقة
Views 1103
الإطاحة بـ4 أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، من الإطاحة بأربعة أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، لتورطهم بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

حيث تم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل (930,000) تسعمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه فرعون ، راح يدور على فراعينه ...
ياسر
لن اشتاق لفراق لاعب مثل إدواردو وذلك بسبب أخلاقه وبشاشته 💕
صهيب الفيلكاوي
والله مادرينا فيك انتي واشعاتك اصلا الحين عرفت اسمك
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتسخط علينا
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

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