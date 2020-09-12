بالفيديو.. ثلاث دول عربية جديدة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

وكالات (صدى):
توقع رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي إبرام ثلاث دول عربية جديدة إتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة .
وقال " الشليمي " في لقاءه على قناة " العربية " أن هذه الدول هي السودان والمغرب وتونس مشيراً إلى وجود ضغوط كبيرة على الدول العربية وتهديدات إقليمية على دول الخليج .
وأضاف : ليس هناك جدوى سياسية من الدعم المادي أو السياسي بل على العكس ، كان هذا الدعم على حساب العلاقات الخليجية والأمن الخليجي مقابل دعم القضية الفلسطينية وهي قضية عادلة لكن هيئة الدفاع " فاشلة " وتحتاج أن تغير نظامها .