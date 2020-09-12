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بالفيديو.. ثلاث دول عربية جديدة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

Time منذ 39 دقيقة
Views 2061
بالفيديو.. ثلاث دول عربية جديدة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

وكالات (صدى):
توقع رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي إبرام ثلاث دول عربية جديدة إتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة .

وقال " الشليمي " في لقاءه على قناة " العربية " أن هذه الدول هي السودان والمغرب وتونس مشيراً إلى وجود ضغوط كبيرة على الدول العربية وتهديدات إقليمية على دول الخليج .

وأضاف : ليس هناك جدوى سياسية من الدعم المادي أو السياسي بل على العكس ، كان هذا الدعم على حساب العلاقات الخليجية والأمن الخليجي مقابل دعم القضية الفلسطينية وهي قضية عادلة لكن هيئة الدفاع " فاشلة " وتحتاج أن تغير نظامها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه فرعون ، راح يدور على فراعينه ...
ياسر
لن اشتاق لفراق لاعب مثل إدواردو وذلك بسبب أخلاقه وبشاشته 💕
صهيب الفيلكاوي
والله مادرينا فيك انتي واشعاتك اصلا الحين عرفت اسمك
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتسخط علينا
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

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