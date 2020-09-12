الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 51 دقيقة
Views 1846
Comment 2
«الصحة»: تسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم،عن تسجيل (643) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (325050) حالة، من بينها (18974) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1343) حالة حرجة، كما تم تسجيل (903) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (301836) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (643)حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5% فيما بلغ عدد الوفيات (4240) حالات ، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه أجري (41178) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه فرعون ، راح يدور على فراعينه ...
ياسر
لن اشتاق لفراق لاعب مثل إدواردو وذلك بسبب أخلاقه وبشاشته 💕
صهيب الفيلكاوي
والله مادرينا فيك انتي واشعاتك اصلا الحين عرفت اسمك
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتسخط علينا
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

أخر الأخبار

الاتحاد يبدأ استعداداته للموسم المقبل
الاتحاد يبدأ استعداداته للموسم المقبل
Time منذ 3 دقائق Views 1268
الإطاحة بـ4 أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية بالرياض
الإطاحة بـ4 أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية بالرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1099
8 آثار خطيرة تؤدي للوفاة بسبب تعاطي «الهيروين»
8 آثار خطيرة تؤدي للوفاة بسبب تعاطي «الهيروين»
Time منذ 15 دقيقة Views 144
نُزهة تنقلب لحادث مأساوي يُنهي حياة 4 أفراد من عائلة في العرضيات
نُزهة تنقلب لحادث مأساوي يُنهي حياة 4 أفراد من عائلة في العرضيات
Time منذ 18 دقيقة Views 1487
«الكراوية» تعالج أمراض الجهاز الهضمي والقولون وتساعد في إنقاص الوزن
«الكراوية» تعالج أمراض الجهاز الهضمي والقولون وتساعد في إنقاص الوزن
Time منذ 21 دقيقة Views 1215
نادي إيطالي يهدد مصير صفقة الشباب مع سامبدوريا
نادي إيطالي يهدد مصير صفقة الشباب مع سامبدوريا
Time منذ 27 دقيقة Views 1409
منحوس على الاخير
منحوس على الاخير
Time منذ 31 دقيقة Views 273
فهد يحاول مهاجمة طفله
فهد يحاول مهاجمة طفله
Time منذ 32 دقيقة Views 300
مكة المكرمة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
مكة المكرمة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1403
بالفيديو.. ثلاث دول عربية جديدة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل
بالفيديو.. ثلاث دول عربية جديدة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل
Time منذ 39 دقيقة Views 2058