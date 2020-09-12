السجن المؤبد ضد محمد بديع وعدة قيادات إخوانية في قضية قسم شرطة العرب

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في مصر، اليوم السبت، حكمًا قضائيًا بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و9 آخرين في إعادة محاكمتهم، في أحداث العنف التي وقعت فى محافظة بورسعيد المصرية في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
وتلقى المتهمين، اتهامات بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين؛ فيما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ 3 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
وفي وقت سابق، حكم القضاء المصري بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لمحمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.