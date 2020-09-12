الأعداد السابقة للصحيفة

السجن المؤبد ضد محمد بديع وعدة قيادات إخوانية في قضية قسم شرطة العرب

Time منذ 10 دقائق
Views 1299
السجن المؤبد ضد محمد بديع وعدة قيادات إخوانية في قضية قسم شرطة العرب

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في مصر، اليوم السبت، حكمًا قضائيًا بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و9 آخرين في إعادة محاكمتهم، في أحداث العنف التي وقعت فى محافظة بورسعيد المصرية في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وتلقى المتهمين، اتهامات بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين؛ فيما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ 3 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وفي وقت سابق، حكم القضاء المصري بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لمحمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
حسيبكم الله ونعم الوكيل..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
منصور الأحمدي
ننتظر إعلان المتحدث الرسمي لايضاح حقيقة ما جرى وإني استبعد أمام جامع ويحفظ القرآن الكريم أن يعمل هذا العمل الشاذ والعياذ بالله. إن شاء الله تعالى يكون الخبر كذب
ابوبدر
السؤال اللي يفرض نفسه. طالما ان بدابوعثمان يملك الشهادة والخبرة فليه ما راح دور على عمل بدل ما يجي يبيع شاي. الوف الشركات بالبلد واي واحد بخبرته ومكانته ااوظيفية السابقة يعد مطلب؟. وكلنا عرفنا والدنيا كلها عرفت ان زوجته هي من طلبت من المطيري يسوي لها اعلان. انا باحسن النية وما راح اسال وش يدرينا اذا ما كانت الشغلة بالنصيفه بس الاهم ليه ما يشتغل ابوعثمان وكيف قبل على نفسه يوقف هالنوقف. ياخي عزة النفس ابيع بس بدون ما اجيب كل عائلتي بالشارع. والله ليته خلاها تبيع بلحالها وباسمها ام عثمان والناس تساعدها كان عادي حرمه مستورة وماحد عرغها . بس معليش كل شيء له حدود عندها رجل واقف معها وعنده خبرة مدير ويقعد يبيع. . ولا احد يقول حسد وما حسد. قبل مدة كانت ام محمد وقلنا هذي حرمه ما نعرف اذا عندها رجل يساعدها اولا. مرت علينا ظروف اخس واقسى من هذي ولا صفينا بحريمنا بالشارع الله لا يبلانا ولا يبلاكم.
ابوبدر
ابغى صديق الخونة يدخل ويشوف وين وصل الحال صارت المواطن والمواطنة ما يقدر ياخذ شيء بالابواب التي يزعمون انها المفتوحة. ولكن مع الاسف صارت طريقتهم للفت الانتباه والاهتمام باحوالهم عبر البسطات والشاي ولبس التخرج. هل هذا ما ينذر بالخطر الكبير على حياتنا المعيشية. بلاوي في السوق نشوفها من زيادة اسعار بدون تسعيرات ثابتة كل مكان يحط اسعار على هواه. وتجار يشخلون المواطنين شخل ولا احد يحاسبهم. ومخالفات بمبالغ عالية. الان معليش المطيري ساعدهم لوجه الله. يعني ماهو للشهرة ولفت انتباه متابعينه والصياح واعلان المتبرعين. خمسة الاف بصرت عالي.. واحد جايب فلوس الجامعة حقته يبي يعطيها للرجال ويقولها بالفم المليان انا هذي حقت تسجيلي بالجامعة . بالله هل تشوف ان هذا امر صحي وهل هو مقبول. يا اخي اذا اكتفى المواطن والله ما يتسول. بس لابد النظر بحالات كثيرة حتى لا تكبر المشكلة وساعتها نتفاجأ بان مسؤول فاسد ومسؤول نايم. لازم النقد ولازم مراقبتهم.

أخر الأخبار

رانيا يوسف ترد على أنباء خطوبتها
رانيا يوسف ترد على أنباء خطوبتها
Time منذ 4 دقائق Views 1092
السجن المؤبد ضد محمد بديع وعدة قيادات إخوانية في قضية قسم شرطة العرب
السجن المؤبد ضد محمد بديع وعدة قيادات إخوانية في قضية قسم شرطة العرب
Time منذ 10 دقائق Views 1299
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الإشارة باليد أو رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الإشارة باليد أو رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين
Time منذ 15 دقيقة Views 1372
بالفيديو.. القبض على تشكيلات عصابية ومشعوذ ومصور للنساء دون علمهن بالرياض
بالفيديو.. القبض على تشكيلات عصابية ومشعوذ ومصور للنساء دون علمهن بالرياض
Time منذ 16 دقيقة Views 1438
900 ريال غرامة استخدام الآخرين لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
900 ريال غرامة استخدام الآخرين لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
Time منذ 20 دقيقة Views 1354
مخاطر تهدد بحرمان الإنسان من مياه الشرب في الـ 30 عاما المقبلة
مخاطر تهدد بحرمان الإنسان من مياه الشرب في الـ 30 عاما المقبلة
Time منذ 25 دقيقة Views 1355
بالفيديو.. كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني يكشف محاولات أمريكا لبقائه هناك
بالفيديو.. كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني يكشف محاولات أمريكا لبقائه هناك
Time منذ 31 دقيقة Views 1583
دليفري
دليفري
Time منذ 38 دقيقة Views 132
بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية
بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية
Time منذ 38 دقيقة Views 1451
عمرو دياب وماجد المهندس ضمن حفلات رحلات كروز
عمرو دياب وماجد المهندس ضمن حفلات رحلات كروز
Time منذ 45 دقيقة Views 1196