بالفيديو.. القبض على تشكيلات عصابية ومشعوذ ومصور للنساء دون علمهن بالرياض

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها في الرياض ، وعثر بحوزتهم على أكثر من 300 رخصة إقامة مزورة .
كما تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من المباني الغير مأهولة ، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 600 ألف ريال .
وتمكنت شرطة مكة المكرمة في القبض على 11 شخص من الجنسية الباكستانية قاموا بالسطو على ثلاث مستودعات وسرقة الكيابل والإعتداء على الحراس وسرقة جوالاتهم ، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 2 مليون ريال .
وتم القبض على مقيم باكستاني يقوم بتصوير عدد من النساء دون علمهن داخل مركبة أجرة خاصة أثناء توصيلهن ونشر الصور على موقع التواصل الإجتماعي ، بجانب القبض على مقيم من الجنسية السودانية يتخذ منزله لممارسة الدجل والشعوذة ، وغيرهم من المستحقين للعقوبات النظامية لإستباب الأمن في المملكة .