شركة التصنيع تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حمَلة الدبلوم فأعلى وذلك للعمل في الرياض، والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مستشار ثاني الأداء والمكافآت (الرياض) ، ويُشترط بكالوريوس (الموارد البشرية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذا صلة .
2- أخصائي تطوير السوق صب وتركيب (الرياض) ، ويُشترط بكالوريوس أو ماجستير في هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية .
3- منسق الطلبات (الجبيل) ويُشترط الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
– 4- مدقق حسابات/ التدقيق الداخلي (الرياض)ويُشترط بكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا