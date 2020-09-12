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مدى تأثير انتهاء الهوية الوطنية على دعم حساب المواطن

Time منذ 15 دقيقة
Views 1271
مدى تأثير انتهاء الهوية الوطنية على دعم حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن مدى تأثير انتهاء الهوية الوطنية للمستفيدين، على الحصول على الدعم من البرنامج.

وأكد حساب المواطن، أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم المستحق المقدم له من البرنامج، في حال كان المستفيد مؤهلًا ومستحقًا؛ مشددًا على أهمية أن يكون الحساب البنكي للمستفيد نشطًا للاستفادة من الدعم.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

سيف
شكله مقزز اسال الله العفو العافيه
غييييوووورررر
الحمد لله انه تم القبض عليه
faeiz1122
سؤال ليش مايسوون له حجر صحي ....؟
ابو ياسر..
والله ماحد درى عنك وزارة العمل.. تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم
ابو عمار
الحظ طيب خدمه

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