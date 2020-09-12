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الضابط المشارك في عملية اغتيال بن لادن يكشف دوافع مثيرة قبل الواقعة

Time منذ ساعة
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الضابط المشارك في عملية اغتيال بن لادن يكشف دوافع مثيرة قبل الواقعة

واشنطن (صدى):
روى الضابط الأمريكي روبوت أونيل أحد المشاركين في عملية “نبتون سبير” لإغتيال زعيم تنفيذ القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011 عن استعداداته قبل العملية .

وقال " أونيل " أنه كان يتوقع أن يقوم بن لادن بتفجير نفسه وعائلته لقتلهم وكان الجميع يائسون من النجاه ، لكنهم تذكروا مشاهد الموت في أحداث 11 سبتمبر وقفز الناس من اعلى البرج فتحمسوا للعملية .

وقال تذكرنا كذلك ركاب الرحلة 93 التي تحطمت في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، وكيف قاتلوا الإرهابيين وضحوا بأرواحهم .

وأضاف : تناولت وجبة أخيرة مع عائلتي قبل المهمة ثم كتبت رسائل وداع فإذا لم تراني غدًا، ستعرف ما هذا. ولكن إذا رأيتني غدًا، فقم بإعادة هذه الأشياء إلي ، وفقاً لديلي ميل البريطانية .

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أحدث التعليقات

سيف
شكله مقزز اسال الله العفو العافيه
غييييوووورررر
الحمد لله انه تم القبض عليه
faeiz1122
سؤال ليش مايسوون له حجر صحي ....؟
ابو ياسر..
والله ماحد درى عنك وزارة العمل.. تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم
ابو عمار
الحظ طيب خدمه

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