تطبيق «زووم» يسعى لزيادة الأمان بعد انتشار استخدامه

وكالات (صدى):
عمل تطبيق مكالمات الفيديو "زووم" ، على إضافة ميزة المصادقة الثنائية (2FA) كإجراء جديد لزيادة الأمان بعد ارتفاع شعبيته؛ حيث تتطلب ميزة تسجيل الدخول من المستخدمين توفير جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول وكذلك كلمة المرور.
وأكد تطبيق" زووم" إن هذه الميزة التي تعد اختيارية، ستساعد المستخدمين على الحماية من المتسللين واختراق الحسابات، التي تؤدي إلى سرقة الهوية والاختراقات الأمنية.
وكانت الشركة، قد طرحت ميزات جديدة تهدف إلى تصحيح الثغرات الأمنية التي سمحت بمشكلات مثلما عرف بـ Zoombombing ، والتي تشير إلى التطفل غير المرغوب فيه من المتسللين عبر الإنترنت في مكالمات الفيديو الجماعية.