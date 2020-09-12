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تطبيق «زووم» يسعى لزيادة الأمان بعد انتشار استخدامه

Time منذ ساعة
Views 1477
تطبيق «زووم» يسعى لزيادة الأمان بعد انتشار استخدامه

وكالات (صدى):
عمل تطبيق مكالمات الفيديو "زووم" ، على إضافة ميزة المصادقة الثنائية (2FA) كإجراء جديد لزيادة الأمان بعد ارتفاع شعبيته؛ حيث تتطلب ميزة تسجيل الدخول من المستخدمين توفير جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول وكذلك كلمة المرور.

وأكد تطبيق" زووم" إن هذه الميزة التي تعد اختيارية، ستساعد المستخدمين على الحماية من المتسللين واختراق الحسابات، التي تؤدي إلى سرقة الهوية والاختراقات الأمنية.

وكانت الشركة، قد طرحت ميزات جديدة تهدف إلى تصحيح الثغرات الأمنية التي سمحت بمشكلات مثلما عرف بـ Zoombombing ، والتي تشير إلى التطفل غير المرغوب فيه من المتسللين عبر الإنترنت في مكالمات الفيديو الجماعية.

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أحدث التعليقات

سيف
شكله مقزز اسال الله العفو العافيه
غييييوووورررر
الحمد لله انه تم القبض عليه
faeiz1122
سؤال ليش مايسوون له حجر صحي ....؟
ابو ياسر..
والله ماحد درى عنك وزارة العمل.. تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم
ابو عمار
الحظ طيب خدمه

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