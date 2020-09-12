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القبض على 6 مقيمين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1324
القبض على 6 مقيمين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة

جدة (صدى):
إشارة لما نشرته" صدى " عن مضاربة بالعصى بين وافدين في جدة ، فقد تمكنت اليوم السبت ، شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض عليهم.

وفي التفاصيل ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية.

وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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بالفيديو.. مضاربة بالعصى بين وافدين باكستانيين في جدة

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أحدث التعليقات

سيف
شكله مقزز اسال الله العفو العافيه
غييييوووورررر
الحمد لله انه تم القبض عليه
faeiz1122
سؤال ليش مايسوون له حجر صحي ....؟
ابو ياسر..
والله ماحد درى عنك وزارة العمل.. تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم
ابو عمار
الحظ طيب خدمه

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