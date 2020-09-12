القبض على 6 مقيمين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة

جدة (صدى):
إشارة لما نشرته" صدى " عن مضاربة بالعصى بين وافدين في جدة ، فقد تمكنت اليوم السبت ، شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض عليهم.
وفي التفاصيل ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية.
وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
إقرأ أيضا: