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وفاة طفلة في حادث غرق بنجران
منذ 6 دقائق
1146
نجران (صدى):
كشفت مصادر اليوم السبت وفاة طفلة إثر حادث غرق في نجران ، ولم يتبين بعد ملابسات الحادث ، وستوافيكم "
صدى
" بالتفاصيل .
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أحدث التعليقات
المصري
الكنائس تقام والمعابد اليهودية يعاد بناؤها والمساجد تهدم والتبريرات جاهزة من قبل كهنه فرعون عليك من الله ما تستحق. ( لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وليس فرعون وزبانيته . وانتطروا بطش الله يا مصريين لسكوتكم وخنوعكم.
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
Sqon
دموع التماسيح... كان حلس اذا ماييبي بس الفلوس اغرته.. حركات مشي حالك
محمد
يبون فلوس اللي عندهم مايكفيهم
ابوبدر
حصلت معي احد جلس يمنعني من التجاوز وبالاخر اسرت له ووقف ونزلنا وتفاجات باني انا المخطىء لاني جيت من خط فرعي ودخلت على الخط الرىيسي وماكنت مركز فهو ضرب فرامل وراي وبعدها تجاوزني وصار يحاول يمنعني. اتوقع ان ممكن اللي يقول تشوفون سوى شيء له غلط واستفزه وراع الدباب سوى كذا وعموما انا لا ابرر تصرف راعي الدباب فهو غلطان. وراع الكاميرا هذا ممكن يكون يسوي مشاكل داىما وحاط كاميرا للانتقام من اي واحد يزعله بالطريق. انا عندي قاعدة في القيادة امشي بنظام واذا حصل ان اثناء القيادة حصل خأ منك او من راعي سيارة ثانية ونما صار فيه صدم ولا شيء طنش وامش ولا تكبر الامور حتى وان كان متعمد اخصره وامش. واذا فيه شيء يستدعي الاتصال ب 911 فاتصل. الله يهدينا جميعا ويصلح احوالنا.
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