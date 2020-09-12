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الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين

Time منذ 31 دقيقة
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الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين

عدن (صدى):
سيطرت قوات من الجيش اليمني، على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع تم إثر عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المدعومة من إيران وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وأضاف المصدر، وفقا لموقع "سبتمبر" الحكومي، أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول مليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها المليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق استراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان.

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أحدث التعليقات

المصري
الكنائس تقام والمعابد اليهودية يعاد بناؤها والمساجد تهدم والتبريرات جاهزة من قبل كهنه فرعون عليك من الله ما تستحق. ( لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وليس فرعون وزبانيته . وانتطروا بطش الله يا مصريين لسكوتكم وخنوعكم.
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
Sqon
دموع التماسيح... كان حلس اذا ماييبي بس الفلوس اغرته.. حركات مشي حالك
محمد
يبون فلوس اللي عندهم مايكفيهم
ابوبدر
حصلت معي احد جلس يمنعني من التجاوز وبالاخر اسرت له ووقف ونزلنا وتفاجات باني انا المخطىء لاني جيت من خط فرعي ودخلت على الخط الرىيسي وماكنت مركز فهو ضرب فرامل وراي وبعدها تجاوزني وصار يحاول يمنعني. اتوقع ان ممكن اللي يقول تشوفون سوى شيء له غلط واستفزه وراع الدباب سوى كذا وعموما انا لا ابرر تصرف راعي الدباب فهو غلطان. وراع الكاميرا هذا ممكن يكون يسوي مشاكل داىما وحاط كاميرا للانتقام من اي واحد يزعله بالطريق. انا عندي قاعدة في القيادة امشي بنظام واذا حصل ان اثناء القيادة حصل خأ منك او من راعي سيارة ثانية ونما صار فيه صدم ولا شيء طنش وامش ولا تكبر الامور حتى وان كان متعمد اخصره وامش. واذا فيه شيء يستدعي الاتصال ب 911 فاتصل. الله يهدينا جميعا ويصلح احوالنا.

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