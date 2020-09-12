الأعداد السابقة للصحيفة

الأمم المتحدة تعتمد مشروع المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة الجائحة

Time منذ ساعة
Views 1411
الأمم المتحدة تعتمد مشروع المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة الجائحة

نيويورك (صدى):
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة كوفيد-١٩ وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.

وقال معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: نجتمع اليوم في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، وأصابت ما يقارب ٢٨ مليون شخص حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطالهم الإصابة بهذا العدو الخبيث الذي لا يفرق بين رجل أو امرأة او بين شيخ كبير أو طفل رضيع.

وأعرب معالي السفير عن العزاء والمواساة لكل من فقد عزيزاً خلال الجائحة حول العالم، متمنياً الشفاء لجميع المصابين، مؤكداً الدعم لمن هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود عظيمة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم.

وقال معاليه: بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأساوية بالأرواح ليكون ناقوس خطر يذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام، ومتوازن وشامل ويمكن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي.

وأكد السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند ١٢٣ من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد – ١٩ وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأضاف معاليه : منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، حيث بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية "بدون استثناء أو تمييز"، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.

وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ ١٢٠ دولة متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.

وأعرب معاليه عن شكره لاعتماد مشروع القرار لضمان مكافحة الأوبئة الصحية ومعالجة آثارها السلبية، مؤكداً أن تضامننا وتعاوننا هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المصري
الكنائس تقام والمعابد اليهودية يعاد بناؤها والمساجد تهدم والتبريرات جاهزة من قبل كهنه فرعون عليك من الله ما تستحق. ( لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وليس فرعون وزبانيته . وانتطروا بطش الله يا مصريين لسكوتكم وخنوعكم.
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
Sqon
دموع التماسيح... كان حلس اذا ماييبي بس الفلوس اغرته.. حركات مشي حالك
محمد
يبون فلوس اللي عندهم مايكفيهم
ابوبدر
حصلت معي احد جلس يمنعني من التجاوز وبالاخر اسرت له ووقف ونزلنا وتفاجات باني انا المخطىء لاني جيت من خط فرعي ودخلت على الخط الرىيسي وماكنت مركز فهو ضرب فرامل وراي وبعدها تجاوزني وصار يحاول يمنعني. اتوقع ان ممكن اللي يقول تشوفون سوى شيء له غلط واستفزه وراع الدباب سوى كذا وعموما انا لا ابرر تصرف راعي الدباب فهو غلطان. وراع الكاميرا هذا ممكن يكون يسوي مشاكل داىما وحاط كاميرا للانتقام من اي واحد يزعله بالطريق. انا عندي قاعدة في القيادة امشي بنظام واذا حصل ان اثناء القيادة حصل خأ منك او من راعي سيارة ثانية ونما صار فيه صدم ولا شيء طنش وامش ولا تكبر الامور حتى وان كان متعمد اخصره وامش. واذا فيه شيء يستدعي الاتصال ب 911 فاتصل. الله يهدينا جميعا ويصلح احوالنا.

أخر الأخبار

وفاة طفلة في حادث غرق بنجران
وفاة طفلة في حادث غرق بنجران
Time منذ 6 دقائق Views 1124
بالفيديو.. موقف غريب لـ"محمود عبد العزيز " مع مبارك في السعودية بسبب مسلسل " رأفت الهجان "
بالفيديو.. موقف غريب لـ"محمود عبد العزيز " مع مبارك في السعودية بسبب مسلسل " رأفت الهجان "
Time منذ 26 دقيقة Views 1073
الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين
الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين
Time منذ 31 دقيقة Views 1283
طريقة بسيطة للتخلص من الكسل أثناء الدراسة
طريقة بسيطة للتخلص من الكسل أثناء الدراسة
Time منذ 36 دقيقة Views 1153
وفاة لاعب الزمالك السابق عزمي مجاهد
وفاة لاعب الزمالك السابق عزمي مجاهد
Time منذ 41 دقيقة Views 1480
تأمين موقع مشروع القدية لتمهيد وصول المعدات الثقيلة
تأمين موقع مشروع القدية لتمهيد وصول المعدات الثقيلة
Time منذ 46 دقيقة Views 1538
النصر يستحوذ على جوائز «الأفضل»
النصر يستحوذ على جوائز «الأفضل»
Time منذ ساعة Views 1491
بالفيديو.. موعد تعامد القمر على الكعبة للمرة الرابعة خلال 2020
بالفيديو.. موعد تعامد القمر على الكعبة للمرة الرابعة خلال 2020
Time منذ ساعة Views 1369
بالصور.. وصفة غذائية تساعد فتاة في التخلص من الإكزيما والعمل كعارضة أزياء
بالصور.. وصفة غذائية تساعد فتاة في التخلص من الإكزيما والعمل كعارضة أزياء
Time منذ ساعة Views 228
الأمم المتحدة تعتمد مشروع المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة الجائحة
الأمم المتحدة تعتمد مشروع المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة الجائحة
Time منذ ساعة Views 1411