العالمة الصينية الهاربة: انتشار كورونا من سوق السمك " ستار من الدخان "

بكين (صدى):
فجرت عالمة الفيروسات الصينية الهاربة " لي مينغ يان "، تصريحا مثيرا مؤكدة أن لديها دليلًا علميًا يثبت أن COVID-19 صنعه الإنسان في مختبر في الصين.
وردت العالمة التي قيل إنها كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، على سؤال " من أين أتى الفيروس " بقولها إنه من المختبر - المختبر في ووهان، والمختبر يخضع لسيطرة حكومة الصين.
وأضافت: " التقارير المنتشرة التي تفيد بأن الفيروس نشأ العام الماضي من سوق رطبة في ووهان تبيع الأسماك في الصين هي ستار من الدخان " مشددة على أن الفيروس ليس من الطبيعة.
وسبق واتهمت عالمة الفيروسات بكين بالكذب بشأن الفيروس، وفرّت من بلدها إلى الولايات المتحدة لتخبر العالم بحقيقة تستر الصين على حقيقة الفيروس -على حد قولها-.