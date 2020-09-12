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العالمة الصينية الهاربة: انتشار كورونا من سوق السمك " ستار من الدخان "

Time منذ 25 دقيقة
Views 1661
العالمة الصينية الهاربة: انتشار كورونا من سوق السمك " ستار من الدخان "

بكين (صدى):
فجرت عالمة الفيروسات الصينية الهاربة " لي مينغ يان "، تصريحا مثيرا مؤكدة أن لديها دليلًا علميًا يثبت أن COVID-19 صنعه الإنسان في مختبر في الصين.

وردت العالمة التي قيل إنها كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، على سؤال " من أين أتى الفيروس " بقولها إنه من المختبر - المختبر في ووهان، والمختبر يخضع لسيطرة حكومة الصين.

وأضافت: " التقارير المنتشرة التي تفيد بأن الفيروس نشأ العام الماضي من سوق رطبة في ووهان تبيع الأسماك في الصين هي ستار من الدخان " مشددة على أن الفيروس ليس من الطبيعة.

وسبق واتهمت عالمة الفيروسات بكين بالكذب بشأن الفيروس، وفرّت من بلدها إلى الولايات المتحدة لتخبر العالم بحقيقة تستر الصين على حقيقة الفيروس -على حد قولها-.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله

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