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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 46 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

حمدان
مع انتشار الفقر واتساع طبقة الفقراء في ضل ارتفاع تكاليف المعيشة راح نشوف حالات كثيرة مشابهة .
ابو عمار
الله ينصركم و يسدد رميكم
غدي
المطيري المتبرع للاسرة وقام بتصويرها ونشر قصتهم
ابو عمار
يمكن بينهم شي او انه يعرفه .. عموما هاي حركات صبيانيه
القرشي
المواطن مضحوك عليه من جهات كثيرة تدعي أنها تحاسب الضرائب وتحسب على المشتري ضريبة على كل سلعة يشتريها وفي النهاية يكتشف هذا المواطن بأنه وقع ضحية للنصب والإحتيال من كثير من المحلات التجارية التي اخذت منه قيمة الضريبة وهي في ألأصل لا تدفع ضرائب وتذهب جميع تلك المبالغ لجيوب أولئك النصابين من الوافدين الذين استغلوا المواطن أسواء إستغلال فمن هي الجهة المسؤولة التي تحاسب أولئك النصابين الذين احتالوا على الكثير من المواطنين واستولوا على أموالهم بدون وجه حق ؟

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