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مكتب عقاري يحتال على مواطن في مبلغ 30 ألف باسم القيمة المضافة

Time منذ ساعة
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مكتب عقاري يحتال على مواطن في مبلغ 30 ألف باسم القيمة المضافة

الرياض (صدى):
روى أنس الحميد المدير العام لإدارة التسويق والتوعية بوزارة الصحة، قصة تعرض والده للنصب من قبل مكتب عقاري.

وقال الحميد في مقطع فيديو: " الوالد اشترى بيت، وقالوا له إن البيت عليه ضريبة، لأنه مستخدم ومسكون من المالك مباشرة وعليه 90 ألف ريال ".

وتابع: " تم الاتفاق على أن البائع يتحمل النصف 45 ألف والمكتب يتحمل 15 ألف والوالد يتحمل 30 ألف ".

وأوضح أنه بعد مرور عدة أشهر على البيع اكتشفوا من هيئة الزكاة والدخل أن المنزل لا يخضع لضريبة القيمة المضافة لأنه مسكون من صاحبه مباشرة.

وأَضاف: " اكتشفنا أن هناك اتفاق بين البائع وصاحب المكتب، وصار فيه احتيال على الوالد في 30 ألف، وتبين أنها طريقة للاحتيال باسم الضريبة، وللأسف وقعوا في الخصم الخطأ ".

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للهيئة، قائلا: " البائع انقهر، فقال سوف أدفعها للحكومة، فقال له المراقب لو بتدفعها راح تتغرم 100 ألف على التأخير، فكتب إقرار بأنه أخذ مبلغ الضريبة جهلا بالنظام وتعهد بإرجاع المبلغ " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
والنتيجة؟!
ابو رياض الحربي
الله يهديك ولا يزيلك يالغبي اسأل الله العافية مما ابتلا فيه
ابو رياض الحربي
يا ناس وش صاير الأجانب لعبو فينا ونحن نتفرج على هاؤولا الزنادقه شوفو لنا حل مع الأجانب كل يوم طالع لنا واحد أجنبي تافه يفصل ويضرب ويسب ويشتم صرنا مسخره للعالم من حضرته يفصلها وهي بنت البلد لالا خربوها صراحه الوضع مايطمن اتمنى من سمو الامير سيدي محمد بن سلمان يلتفت الي قاعد يصير بالبلد كل يوم مشكله صايره من أجنبي على بنت او ولد الوطن
أبو عبدالله الحربي
خاف ربك عتيبي بقلبك افاك الحرم ليس عنصرية سعودية تريد الطريق آلتي اتخذته وسطية أم غلو عقيدة أمس أم اليوم بتوليه اليوم عنصرية على حساب الشعوب لا ثم لأ لعنصرية عقيدة وهبل أشخاص يضلل ولن يضلل بسعودية الوسطيه مملكة التوحيد الوسطيه 😐
زائر
مكتب العمل يطلب الشركه وكل حقوقها تاخذها والا بيصير لهم وقف خدمات الشركات والموسسات تحت سلطة مكتب العمل يقفل اعمالهم ومحلاتهم لو ان فيه شي مو واضح يحولها محكمة تجاريه

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