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شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 

Time منذ 11 ساعة
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شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو شخص  يعطي 5 آلاف ريال لأبو عثمان وأم عثمان اللذان يبيعان الطعام على بسطة في أحد شوارع جدة للإنفاق على أسرتهما، مما أثار جدلا واسعا في المملكة.

وسادت موجة من الغضب العارم بين شريحة كبيرة من المواطنين الذين أطلقوا هاشتاقا بعنوان" مشاهير الفلس يذلون المحتاجين "، للتأكيد على أن بعض المشاهير يستغلون هذه القضايا لتحقيق مكاسب شخصية.

وبدا في المقطع مجموعة من الأشخاص يصفقون  للشاب الذي أعطى مبلغ مالي لأبو عثمان وأم عثمان، ولكن ما فعله الشاب استفز المواطنين الذين أبدوا استيائهم من مشاهير الفلس.

ومن جانبه، علق الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي بجامعة الملك خالد الدكتور علي الموسى على مشهد " إحراج " أسرة محتاجة أمام الكاميرات.

وقال الموسى خلال حواره عبر برنامج " يا هلا :" " أبو عثمان " كان مدير موارد بشرية بأحد الشركات الكبرى "، مضيفا:" في النهاية لا يجد مشاهير الفلس ما يقدمونه له سوى براد شاي وشوية حطب على الشارع العام ".

وانتقد الموسى تصرفات مشاهير الفلس، قائلا:"  هذا شيء مؤسف ومحزن في تسويق صورة غير حقيقية عن المملكة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
جستنيه عالمي حقيقي
ههههههه الحقيقه توجع القلب ياعزيزي المليليح اللي جلدكم جستنيه وش دخل الطواقي في السالفه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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