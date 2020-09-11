الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة

Time منذ ساعة
Views 1669
مواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة

جدة (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة، تسترا على مقيم سوري الجنسية، ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة في مؤسستين مسجلة باسمهما.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة تطبيق غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه.

كما تقرر إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
القرني🖒
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
أبو عبدالله الحربي
القطارة فيها بركة أين الدولة التي تعطي بدون مقابل فكر يامواطن أدع ربك الذي يريد شكر ..واعطاك استقرارلأ تتذمر فيهلكك 😐

أخر الأخبار

وزير الداخلية البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل يعكس حكمة الملك
وزير الداخلية البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل يعكس حكمة الملك
Time منذ 6 دقائق Views 1202
بالفيديو.. مضاربة بالعصى بين وافدين باكستانيين في جدة
بالفيديو.. مضاربة بالعصى بين وافدين باكستانيين في جدة
Time منذ 28 دقيقة Views 1596
مواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة
مواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة
Time منذ ساعة Views 1669
مفتي مصر يوضح حكم الصلاة في مساجد مخالفة
مفتي مصر يوضح حكم الصلاة في مساجد مخالفة
Time منذ ساعة Views 339
كوريا الشمالية تجبر المتقاعدين والطلاب على العمل بالمناجم
كوريا الشمالية تجبر المتقاعدين والطلاب على العمل بالمناجم
Time منذ ساعة Views 1688
«البلوي»: رفضنا بيع لاعبينا وكرر النصر محاولته رغم توضيح موقفنا (فيديو)
«البلوي»: رفضنا بيع لاعبينا وكرر النصر محاولته رغم توضيح موقفنا (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2039
شاهد.. المتحولة جنسيا ططوة المطيري تتبجح وتتوعد:"  يا تعدلون يا راح أصرخ "
شاهد.. المتحولة جنسيا ططوة المطيري تتبجح وتتوعد:"  يا تعدلون يا راح أصرخ "
Time منذ ساعة Views 1858
تعليق حماس على تطبيع البحرين يفضح تلونها كالحرباء
تعليق حماس على تطبيع البحرين يفضح تلونها كالحرباء
Time منذ ساعتين Views 2921
رسالة خاصة من إدواردو لـ"الشلهوب" بعد اعتزاله
رسالة خاصة من إدواردو لـ"الشلهوب" بعد اعتزاله
Time منذ ساعتين Views 2127
عدنان جستنيه : إعلام النصر جلس أكثر من 25 عام في أحضان الاتحاد كرهاً في الهلال
عدنان جستنيه : إعلام النصر جلس أكثر من 25 عام في أحضان الاتحاد كرهاً في الهلال
Time منذ ساعتين Views 912