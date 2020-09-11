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وزير الرياضة: "نثق في الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا"

Time منذ ساعتين
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وزير الرياضة: "نثق في الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا"

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم، اتصالاً هاتفيًّا بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 (النصر، التعاون، الهلال، والأهلي)، وذلك لدى وصولهم إلى مقر إقامتهم.

وجرى خلال اتصال سموه الاطمئنان على كافة استعدادات الفرق الأربعة، والوقوف على جاهزيتهم قبيل استكمال المنافسة في البطولة في 14 سبتمبر الجاري.

وأكد سمو وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته بأندية الوطن في تحقيق أفضل النتائج، والظهور بالمستوى المميز الذي يعكس تطور المنافسات الكروية في المملكة، ومواصلة تقديم أفضل العطاءات التي تضمن الحفاظ على اللقب سعودياً، ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل القاري.

 

 

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابن حزم
هذا أسد مو قط أليف
دآنـــــــہہ
أخذ الله ذا الأشكال المُقززه ☹️

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