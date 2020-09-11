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النصر يبـدأ أولى تدريباته في قطر استعداداً لبطولة دوري أبطال آسيا
منذ ساعتين
1627
طلال الغامدي (صدى):
انطلقت أولى تدريبات النصر اليومية بقطر تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا.
وبدأت التدريبات بالجري حول الملعب وتخللت التدريبات تدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة.
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابن حزم
هذا أسد مو قط أليف
دآنـــــــہہ
أخذ الله ذا الأشكال المُقززه ☹️
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