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مواطنة تستغيث: «مديري الأجنبي فصلني تعسفيًا وأخذ راتبي»

Time منذ 8 دقائق
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مواطنة تستغيث: «مديري الأجنبي فصلني تعسفيًا وأخذ راتبي»

عادل الحربي (صدى):
استغاثت مواطنة تدعى ليلى بمكتب العمل بعد أن تعرضت للفصل تعسفيًا على يد مديرها الأجنبي..

وزعمت المواطنة أنه تم فصلها من عملها دون أسباب نظامية، لافتة إلى أنها لم تحصل على راتبها كاملًا.

وقالت إنها عملت في شركة للأطعمة وتقديم القهوة في جدة، وأجبرت على عمل إضافي لم يكتب بالعقد، بعد رفضها رفع لها مديرها الأجنبي 3 إنذارات في نفس اليوم، وأخيراً فصلها فصلا تعسفيا، حسبما نقلت عنها "الوئام".

ولفتت إلى أن موظفة الموارد البشرية تواصلت معها وأعطتها الفصل التعسفي، و عندما رجعت إلى مديرة الموارد البشرية استغربت هذا التصرف من الموظفة، مضيفة أنها سألت عن السبب ولكن لم تصلها إجابة.

وطالبت المواطنة بمستحقاتها إلا أنهم خصموا جزءا كبيرا من الراتب كما لم يحتسبوا بدل الإجازات السنوية ولم يحتسبوا لها راتب الشهر الجاري، مطالبًا مكتب العمل بالتدخل ومساعدتها.

وحتى الأن لم يصدر بيانًا رسميًا من الجهات الرسمية لتوضيح ملابسات الشكوى والتأكد منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع السلامه ..
abdul
ومن قال ان التصهين حكر علي بني طقعان وآل زعابيط.
ابو محمد 😎 ✍️
نبي رد فعل على التسجيلااات .. كثرة التسجيلااات دوختنا من كثرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين ..
عدو الخونة
المنافقين اسفل من اليهود في الدرك الاسفل من النار وهم العدو فاحذرهم قاتلهم انى يؤفكون فاليهود والمشركين اشد عداوة والمنافقين اخطر عداوة

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