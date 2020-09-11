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أمر ملكي بترقية 523 عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة

Time منذ ساعة
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أمر ملكي بترقية 523 عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع السلامه ..
abdul
ومن قال ان التصهين حكر علي بني طقعان وآل زعابيط.
ابو محمد 😎 ✍️
نبي رد فعل على التسجيلااات .. كثرة التسجيلااات دوختنا من كثرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين ..
عدو الخونة
المنافقين اسفل من اليهود في الدرك الاسفل من النار وهم العدو فاحذرهم قاتلهم انى يؤفكون فاليهود والمشركين اشد عداوة والمنافقين اخطر عداوة

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