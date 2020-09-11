الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 

Time منذ 40 دقيقة
Views 2651
Comment 2
شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو شخص  يعطي 5 آلاف ريال لأبو عثمان وأم عثمان اللذان يبيعان الطعام على بسطة في أحد شوارع جدة للإنفاق على أسرتهما، مما أثار جدلا واسعا في المملكة.

وسادت موجة من الغضب العارم بين شريحة كبيرة من المواطنين الذين أطلقوا هاشتاقا بعنوان" مشاهير الفلس يذلون المحتاجين "، للتأكيد على أن بعض المشاهير يستغلون هذه القضايا لتحقيق مكاسب شخصية.

وبدا في المقطع مجموعة من الأشخاص يصفقون  للشاب الذي أعطى مبلغ مالي لأبو عثمان وأم عثمان، ولكن ما فعله الشاب استفز المواطنين الذين أبدوا استيائهم من مشاهير الفلس.

ومن جانبه، علق الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي بجامعة الملك خالد الدكتور علي الموسى على مشهد " إحراج " أسرة محتاجة أمام الكاميرات.

وقال الموسى خلال حواره عبر برنامج " يا هلا :" " أبو عثمان " كان مدير موارد بشرية بأحد الشركات الكبرى "، مضيفا:" في النهاية لا يجد مشاهير الفلس ما يقدمونه له سوى براد شاي وشوية حطب على الشارع العام ".

وانتقد الموسى تصرفات مشاهير الفلس، قائلا:"  هذا شيء مؤسف ومحزن في تسويق صورة غير حقيقية عن المملكة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع السلامه ..
abdul
ومن قال ان التصهين حكر علي بني طقعان وآل زعابيط.
ابو محمد 😎 ✍️
نبي رد فعل على التسجيلااات .. كثرة التسجيلااات دوختنا من كثرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين ..
عدو الخونة
المنافقين اسفل من اليهود في الدرك الاسفل من النار وهم العدو فاحذرهم قاتلهم انى يؤفكون فاليهود والمشركين اشد عداوة والمنافقين اخطر عداوة

أخر الأخبار

محمد الذايدي : المريسل كان يقول النصر " حيكوش " على البطولات
محمد الذايدي : المريسل كان يقول النصر " حيكوش " على البطولات
Time منذ دقيقتين Views 120
طلال آل الشيخ : دوري أبطال آسيا أهم بطولة وهي مطلب جماهيري
طلال آل الشيخ : دوري أبطال آسيا أهم بطولة وهي مطلب جماهيري
Time منذ 3 دقائق Views 114
وليد الفراج : الهلال لو حقق البطولة الآسيوية لمرة ثانية سيكون فتح آخر
وليد الفراج : الهلال لو حقق البطولة الآسيوية لمرة ثانية سيكون فتح آخر
Time منذ 5 دقائق Views 116
مواطنة تستغيث: «مديري الأجنبي فصلني تعسفيًا وأخذ راتبي»
مواطنة تستغيث: «مديري الأجنبي فصلني تعسفيًا وأخذ راتبي»
Time منذ 7 دقائق Views 1234
زفة عروس غير .. بداية خير
زفة عروس غير .. بداية خير
Time منذ 27 دقيقة Views 207
نهاية مروعة لشاب على دراجة نارية
نهاية مروعة لشاب على دراجة نارية
Time منذ 28 دقيقة Views 153
راحت على العامل
راحت على العامل
Time منذ 28 دقيقة Views 213
ممرض يتحرش بفتاة مصابة بكورونا
ممرض يتحرش بفتاة مصابة بكورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 392
شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 
شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري 
Time منذ 40 دقيقة Views 2651
طائرة إخلاء تعثر على مفقود جبال الخشعة مصابًا
طائرة إخلاء تعثر على مفقود جبال الخشعة مصابًا
Time منذ 52 دقيقة Views 1675