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القبض على مقيم تورط بارتكاب جرائم سطو وسلب بالرياض

Time منذ 34 دقيقة
Views 1332
القبض على مقيم تورط بارتكاب جرائم سطو وسلب بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) .

وأوضح أن المتهم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

هناك1
ماعليك باس صهيونى يهودى منهم وفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر

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