أول تعليق من السيسي على تطبيع البحرين مع إسرائيل:«تسوية عادلة»

القاهرة (صدى):
ثمن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعلان اتفاقية سلام بين البحرين وإسرائيل، على خطى اتفاقية الإمارات التي تم إعلانها مؤخرًا.
وقال الرئيس المصري إنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية و البحرين و إسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل.
وأضاف: «و إذ اثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية»
وتوجه بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة ، واصفها بالخطوة التاريخية.