شاهد.. السفير الفرنسي لدى المملكة يودع المواطنين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله

علي القحطاني (صدى):
ودع السفير الفرنسي لدى المملكة فرنسوا غوييت السعوديين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله التي بلغت 4 أعوام، قائلا:" أصدقائي السعوديين حان وقت الذهاب ".
ووجه غوييت رسالة مؤثرة تضمنت الشكر والثناء للقيادة السعودية، قائلا:" أفتخر بتمثيل بلدي في المملكة "، لافتا:" لدينا روابط تاريخية وطيدة وتعاون وثيق مع المملكة ".
وأوضح غوييت:" سوف أحتفظ بإقامتي في المملكة خصوصا جودة العلاقات الشخصية الودية التي كانت قائمة بيني وبين زوجتي وعدد من السعوديين و السعوديات "، متابعا:" شعرنا بمحبتكم المخلصة والصادقة تجاه السفير الفرنسي وإلى اللقاء ".