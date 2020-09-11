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شاهد.. السفير الفرنسي لدى المملكة يودع المواطنين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله

Time منذ ساعة
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شاهد.. السفير الفرنسي لدى المملكة يودع المواطنين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله

علي القحطاني (صدى):
ودع السفير الفرنسي لدى المملكة فرنسوا غوييت السعوديين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله التي بلغت 4 أعوام، قائلا:" أصدقائي السعوديين حان وقت الذهاب ".

ووجه غوييت رسالة مؤثرة تضمنت الشكر والثناء للقيادة السعودية، قائلا:" أفتخر بتمثيل بلدي في المملكة "، لافتا:" لدينا روابط تاريخية وطيدة وتعاون وثيق مع المملكة ".

وأوضح غوييت:" سوف أحتفظ بإقامتي في المملكة خصوصا جودة العلاقات الشخصية الودية التي كانت قائمة بيني وبين زوجتي وعدد من السعوديين و السعوديات "، متابعا:" شعرنا بمحبتكم المخلصة والصادقة تجاه السفير الفرنسي وإلى اللقاء ".

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أحدث التعليقات

هناك1
ماعليك باس صهيونى يهودى منهم وفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر

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