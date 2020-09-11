الأعداد السابقة للصحيفة

خالد الهيل: لدي تسجيلات للبشير مع القذافي وسأواصل كشف مساوئ النظام القطري

Time منذ 17 دقيقة
Views 1420
خالد الهيل: لدي تسجيلات للبشير مع القذافي وسأواصل كشف مساوئ النظام القطري

ماجد القزيز (صدى):
أكد المعارض القطري، خالد الهيل، أنه سيواصل خلال الأشهر القادمة كشف ملامح الفساد داخل الأسرة الحاكمة في قطر، ومنها ما يتعلق بملف كأس العالم لكرة القدم .

وأشار، خلال لقاء في قناة العربية، أن لديه تسجيلات للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير مع الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بجانب تسجيلات أخرى للبشير يتحدث فيها عن قضايا حساسة مثل بيع جنوب السودان وأزمة سد النهضة.

وأضاف أنه حصل على هذه التسجيلات من عدة مصادر أخرى غير المخابرات، لافتا إلى أنه لم يُذيعها لكون أن صوت البشير فيها غير واضح.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب سلامات و ما اشوفك نعبان و حبل الكذب قصير
نجاة محمد
صدق توكم تعلمون انه كاذب
نجاة محمد
الي متي الخوف يلازمكم من حزب الشيطان و اكبر معين له الرئيس عون اطردوهم من لبنان
ب
واحنا ايش دخلنا فيها
ب
واحنا ايش دخلنا فيها

أخر الأخبار

"ترامب" يُعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل
"ترامب" يُعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل
Time منذ 10 دقائق Views 1243
خالد الهيل: لدي تسجيلات للبشير مع القذافي وسأواصل كشف مساوئ النظام القطري
خالد الهيل: لدي تسجيلات للبشير مع القذافي وسأواصل كشف مساوئ النظام القطري
Time منذ 17 دقيقة Views 1420
ليفربول يدافع عن لقب البريميرليغ بمواجهة ليدز
ليفربول يدافع عن لقب البريميرليغ بمواجهة ليدز
Time منذ 24 دقيقة Views 1340
مواطنة تناشد خادم الحرمين للتدخل من أجل احتضان طفلة عثرت عليها في إحدى الحدائق 
مواطنة تناشد خادم الحرمين للتدخل من أجل احتضان طفلة عثرت عليها في إحدى الحدائق 
Time منذ 34 دقيقة Views 1656
قائد مركبة يتعمد التوقف أمام أخر للاصطدام به بالطائف.. والمرور تتفاعل (فيديو)
قائد مركبة يتعمد التوقف أمام أخر للاصطدام به بالطائف.. والمرور تتفاعل (فيديو)
Time منذ 43 دقيقة Views 1762
روزانا اليامي في اول ظهور بعد غياب
روزانا اليامي في اول ظهور بعد غياب
Time منذ 52 دقيقة Views 547
خربت البيعة عليهم
خربت البيعة عليهم
Time منذ 53 دقيقة Views 509
المكر عند الحيوانات
المكر عند الحيوانات
Time منذ 53 دقيقة Views 382
بالفيديو.. مقتل وإصابة 11 شخصًا على الأقل في انفجار ضخم بطهران
بالفيديو.. مقتل وإصابة 11 شخصًا على الأقل في انفجار ضخم بطهران
Time منذ ساعة Views 1622
بالفيديو.. أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية
بالفيديو.. أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية
Time منذ ساعة Views 2572