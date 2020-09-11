خالد الهيل: لدي تسجيلات للبشير مع القذافي وسأواصل كشف مساوئ النظام القطري

ماجد القزيز (صدى):
أكد المعارض القطري، خالد الهيل، أنه سيواصل خلال الأشهر القادمة كشف ملامح الفساد داخل الأسرة الحاكمة في قطر، ومنها ما يتعلق بملف كأس العالم لكرة القدم .
وأشار، خلال لقاء في قناة العربية، أن لديه تسجيلات للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير مع الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بجانب تسجيلات أخرى للبشير يتحدث فيها عن قضايا حساسة مثل بيع جنوب السودان وأزمة سد النهضة.
وأضاف أنه حصل على هذه التسجيلات من عدة مصادر أخرى غير المخابرات، لافتا إلى أنه لم يُذيعها لكون أن صوت البشير فيها غير واضح.